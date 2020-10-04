Актриса студии "Квартал 95" и глава «Женского квартала» Елена Кравец поделилась редкими семейными фото

Как передает Politeka.net, фото с прогулки на катере звезда опубликовала у себя в Инстаграм. Красотка отдыхала с мужем Сергеем и маленькими детьми Катей и Ваней, которым летом исполнилось по 4 года. Стоит отметить, что Кравец довольно редко делится семейными фото и показывает своих младших детей, поэтому эти фото стали особенными.

«Закрыли сезон лодочек», - подписала фото Елена.

На фото видно, что дети звезды очень подросли. На первом фото 41-летний муж позировал с сыном и собакой. А на втором снимке все семейство попало в кадр. Выглядели все умиротворенными и счастливыми.

«Трое в лодке, считая собаку», - подписала артистка кадр с мужем и сыном.

Добавим, что недавно Кравец с мужем отпраздновали 18-ю годовщину свадьбы. Елена и Сергей являются одной из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса.

Ранее мы писали, что Елена Кравец поразила лучезарной улыбкой. Звезда стояла за кулисами в черной рубашке, немного расстегнутой сверху. Ее волосы были собраны в пучок. Она выглядела очень счастливой и улыбчивой. Так как фото было опубликовано на странице «Женского квартала», можно предположить, что снимок был сделан за кулисами шоу.

Напомним, что нежная Елена Кравец пленила красотой в блузе с необычным врезом: «Какая же ты прекрасная».

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