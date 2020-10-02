43-летняя украинская юмористка, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец заинтриговала публику необычной съемкой в пустынной местности
Как передает Politeka.net, актриса опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в несколько романтическом образе и будто бы на краю земли (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Елена была не сама: вокруг нее суетилась девушка-фотограф. Из этого, очевидно, что показанный ею процесс - некая загадочная фотосъемка, детали которой Кравец пока решила не раскрывать.
Юмористка вначале предстала в вязаном белом свитере, светлых брюках и коричневом пальто. А когда пошел дождь, переоделась в черное пальте и такого же цвета стильную шляпку, вооружившись зонтиком.
Ради необычных кадров Елене пришлось сесть в траву, однако, судя по всему, актрисе даже понравилось. Также звезда прошлась по пустынной равнине, плавно и естественно двигаясь.
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"Ещё немного магии вчерашних съёмок, осени, неба и людей... А что снимали - тайна пока. Coming soon..)", - подписала кадры звезда.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые предположили, что Кравец, у которое трое детей, снимала свою "беременность".
"Умеет Лена заинтересовать!♥️💥 Краса😍😍😍"
"Вот это интрига!🍂🍁"
"Самая красивая 😍😍😍"
"Беременность 🎉"
"Ваша роль сыграть Мэри Поппинс Вы настоящая !!!!!"
"Лена с годами как вино, всё лучше и лучше становится"
"Куяльник 😊"
"Елена, Вы , случайно, не в меры Одессочки готовитесь, или программа по спасению Куяльника?🐬🍀"
Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».
Также Politeka писала, что Кравец показала подросших двойняшек: "Так похожи на...".