43-летняя украинская юмористка, звезда "Квартал 95" и "Женского квартала" Елена Кравец заинтриговала публику необычной съемкой в пустынной местности

Как передает Politeka.net, актриса опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в несколько романтическом образе и будто бы на краю земли (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Елена была не сама: вокруг нее суетилась девушка-фотограф. Из этого, очевидно, что показанный ею процесс - некая загадочная фотосъемка, детали которой Кравец пока решила не раскрывать.

Юмористка вначале предстала в вязаном белом свитере, светлых брюках и коричневом пальто. А когда пошел дождь, переоделась в черное пальте и такого же цвета стильную шляпку, вооружившись зонтиком.

Ради необычных кадров Елене пришлось сесть в траву, однако, судя по всему, актрисе даже понравилось. Также звезда прошлась по пустынной равнине, плавно и естественно двигаясь.

"Ещё немного магии вчерашних съёмок, осени, неба и людей... А что снимали - тайна пока. Coming soon..)", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые предположили, что Кравец, у которое трое детей, снимала свою "беременность".

"Умеет Лена заинтересовать!♥️💥 Краса😍😍😍"

"Вот это интрига!🍂🍁"

"Самая красивая 😍😍😍"

"Беременность 🎉"

"Ваша роль сыграть Мэри Поппинс Вы настоящая !!!!!"

"Лена с годами как вино, всё лучше и лучше становится"

"Куяльник 😊"

"Елена, Вы , случайно, не в меры Одессочки готовитесь, или программа по спасению Куяльника?🐬🍀"

Напомним, что счастливая Кравец покорила невероятным обаянием: «Красавица».

Также Politeka писала, что Кравец показала подросших двойняшек: "Так похожи на...".