35-річна українська співачка Тіна Кароль приголомшила атмосферним і чуттєвим виступом на радіо, заінтригувавши публіку раптовим фліртом
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в затишному вбранні в студії "Хіт FM LIVE" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Тіна вибрала молочний худі з рожевими плямами і довгу вузьку спідницю білого кольору для виступу. Блондинка постала з мінімумом косметики, майже в домашньому образі.
Кароль вдалося підкорити публіку неперевершеним голосом і манерою виконання, судячи з численних хвалебних коментарів. Також від пильного ока фанатів співачки не зміг сховатися чарівний флірт, іскра, що пробігла між Тіною і гітаристом Антоном Поповим, який вже більше 10 років працює в її команді.
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"чарівно, атмосферно і так по-рідному, по-домашньому!❤️"
"Тіна Ви сама як космос, безмежно прекрасний і багатогранний - голос, харизма, талант, все в вас🔥🔥🔥👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻Браво!!!"
"розтанула"
"Це було круто! Тіна, ви велика розумничка, так тримати!👏👍❤️"
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"Хахах, у мене коли я слухала, ноги тряслися"
"Не можна не помітити флірт Тіни з її гітаристом. студія заіскрилася"
"всім давно ясно що вся історія з даном баланом для приховування справжніх почуттів і відносин будьте щасливі хороший Антон чоловік"
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