Ось це поворот!

35-річна українська співачка Тіна Кароль приголомшила атмосферним і чуттєвим виступом на радіо, заінтригувавши публіку раптовим фліртом

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в затишному вбранні в студії "Хіт FM LIVE" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Тіна вибрала молочний худі з рожевими плямами і довгу вузьку спідницю білого кольору для виступу. Блондинка постала з мінімумом косметики, майже в домашньому образі.

Кароль вдалося підкорити публіку неперевершеним голосом і манерою виконання, судячи з численних хвалебних коментарів. Також від пильного ока фанатів співачки не зміг сховатися чарівний флірт, іскра, що пробігла між Тіною і гітаристом Антоном Поповим, який вже більше 10 років працює в її команді.

"Без макіяжу красуня 👍 👍 👍 😊 😊 😊"

"чарівно, атмосферно і так по-рідному, по-домашньому!❤️"

"Тіна Ви сама як космос, безмежно прекрасний і багатогранний - голос, харизма, талант, все в вас🔥🔥🔥👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻Браво!!!"

"розтанула"

"Це було круто! Тіна, ви велика розумничка, так тримати!👏👍❤️"

"Вчора слухала і розплакалася на пісні Мішка, як же трепетно заспівано"

"Рай для вух 😍"

"Хахах, у мене коли я слухала, ноги тряслися"

"Не можна не помітити флірт Тіни з її гітаристом. студія заіскрилася"

"всім давно ясно що вся історія з даном баланом для приховування справжніх почуттів і відносин будьте щасливі хороший Антон чоловік"

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