Вот это поворот!

35-летняя украинская певица Тина Кароль ошеломила атмосферным и чувственным выступлением на радио, заинтриговов публику внезапным флиртом

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в уютном наряде в студии "Хіт FM LIVE" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Тина выбрала молочный худи с розовыми пятнами и длинную узкую юбку белого цвета для выступления. Блондинка предстала с минимумом косметики, почти в домашнем образе.

Кароль удалось покорить публику непревзойденным голосом и манерой исполнения, судя по многочисленным хвалебным комментариям. Также от зоркого глаза фанатов певицы не скрылся очаровательный флирт, искра, пробежавшая между Тиной и гитаристом Антоном Поповым, который уже более 10 лет работает в ее команде.

"Без макияжа красотка👍👍👍😊😊😊"

"волшебно, атмосферно и так по-родному, по-домашнему!❤️"

"Тина вы сама как космос, безгранично прекрасный и многогранный - голос, харизма, талант, все в вас🔥🔥🔥👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻Браво!!!"

"растаяла 💔🤧"

"Это было круто!Тина, Вы большая умничка, так держать!👏👍❤️"

"Вчера слушала и прослезилась на песне Мишка, как же трепетно спето😌❣️"

"Рай для ушей 😍"

"Хахах, у меня когда я слушала, ноги тряслись 🤣"

"Нельзя не заметить флирт Тины с ее гитаристом. студия заискрилась"

"всем давно ясно что вся история с даном баланом для сокрытия настоящих чувств и отношений будьте счастливы хороший Антон мужчина"

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