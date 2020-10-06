40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, постала в стильному образі
Зірка активно ділиться у своєму Instagram фото зі свого звичайного життя, повідомляєPoliteka.net. Так, модель опублікувала знімок, зроблений в одному із закладів.
Ольга похвалилася ідеальною фігурою, вибравши чорну облягаючу футболку. Видно, як красиві принади випирали з одягу.
Також для свого виходу Ольга вибрала світлу плісировану спідничку. Завершили образ різні аксесуари, в тому числі стильна сумочка.
Ольга відкинула пишне волосся назад і посміхнулася, дивлячись в камеру.
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"У перший раз дістала свою шикарну нову сумку Tory Burch :)", - похвалилася Куриленко.
За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Розкішна❤️🌹", " шалено шикарна)", "така гарна", " Не відірвати очей!!! 😍 ", "Мені так подобаються фотографії, такі живі, відсутній luxury. Ніби дівчина з сусіднього під'їзду.😘 ", "💋 💋 💋 💋 💋Богиня", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ольга Куриленко вирішила показати, як проводить ланч з відомим французьким кінорежисером Дені Декуром і південнокорейським актором Ю Ен Соком.
"Трійця" сиділа за червоним пластмасовим столом на вулиці.
"Ланч з @yoo_yeonseok і нашим режисером Дені Деркуром в рамках нового проекту, франко-корейського фільму "Матен Кальм"", - написала Куриленко.
Раніше повідомлялося, що Ольга Куриленко постала без макіяжу і укладки.
Актриса вирішила нагадати фанатам, що вона вже перехворіла китайським вірусом. Вона зазначила, що давно здала тест і він виявився негативним.
Нагадаємо, що Ольга Куриленко приспустила сукню і розбурхала витівками на столі: "неймовірна харизма".
Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко здивувала "запущеною" зовнішністю: "з жирним волоссям...".
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