40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, постала в стильному образі

Зірка активно ділиться у своєму Instagram фото зі свого звичайного життя, повідомляєPoliteka.net. Так, модель опублікувала знімок, зроблений в одному із закладів.

Ольга похвалилася ідеальною фігурою, вибравши чорну облягаючу футболку. Видно, як красиві принади випирали з одягу.

Також для свого виходу Ольга вибрала світлу плісировану спідничку. Завершили образ різні аксесуари, в тому числі стильна сумочка.

Ольга відкинула пишне волосся назад і посміхнулася, дивлячись в камеру.

"У перший раз дістала свою шикарну нову сумку Tory Burch :)", - похвалилася Куриленко.

За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Розкішна❤️🌹", " шалено шикарна)", "така гарна", " Не відірвати очей!!! 😍 ", "Мені так подобаються фотографії, такі живі, відсутній luxury. Ніби дівчина з сусіднього під'їзду.😘 ", "💋 💋 💋 💋 💋Богиня", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко вирішила показати, як проводить ланч з відомим французьким кінорежисером Дені Декуром і південнокорейським актором Ю Ен Соком.

"Трійця" сиділа за червоним пластмасовим столом на вулиці.

"Ланч з @yoo_yeonseok і нашим режисером Дені Деркуром в рамках нового проекту, франко-корейського фільму "Матен Кальм"", - написала Куриленко.

Раніше повідомлялося, що Ольга Куриленко постала без макіяжу і укладки.

Актриса вирішила нагадати фанатам, що вона вже перехворіла китайським вірусом. Вона зазначила, що давно здала тест і він виявився негативним.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко приспустила сукню і розбурхала витівками на столі: "неймовірна харизма".

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко здивувала "запущеною" зовнішністю: "з жирним волоссям...".

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко одягла " шаровари "і нарвалася на критику:"труби з пароплава".