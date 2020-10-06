40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, предстала в стильном образе

Звезда активно делится в своем Инстаграм фото из своей обычной жизни, сообщает Politeka.net. Так, модель опубликовала снимок, сделанный в одном из заведений.

Ольга похвасталась идеальной фигурой, выбрав черную облегающую футболку. Видно, как красивые прелести выпирали из одежды.

Также для своего выхода Ольга выбрала светлую плиссированную юбочку. Завершили образ различные аксессуары, в том числе стильная сумочка.

Ольга откинула пышные волосы назад и улыбнулась, глядя в камеру.

"В первый раз достала свою шикарную новую сумку Tory Burch :)", - похвасталась Куриленко.

За час пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Роскошная❤️🌹", "Безумно шикарна)", "Такая красивая", "Не оторвать глаз!!! 😍", "Мне так нравятся фотографии, такие живые, отсутствует luxury. Как будто девушка из соседнего подъезда.😘", "💋💋💋💋💋 Богиня", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко решила показать, как проводит ланч с известным французским кинорежиссером Дени Декуром и южнокорейским актером Ю Ен Соком.

"Троица" сидела за красным пластмассовым столом на улице.

"Ланч с @yoo_yeonseok и нашим режиссером Дени Деркуром в рамках нового проекта, франко-корейского фильма «Матен Кальм»", - написала Куриленко.

Ранее сообщалось, что Ольга Куриленко предстала без макияжа и укладки.

Актриса решила напомнить фанатам, что она уже переболела китайским вирусом. Она отметила, что давно сдала тест и он оказался негативным.

Напомним, что Ольга Куриленко приспустила платье и взбудоражила шалостями на столе: "Невероятная харизма".

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко удивила "запущенной" внешностью: "С жирными волосами...".

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко надела "шаровары" и нарвалась на критику: "Трубы с парохода".