Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян показала фото з гардеробу

Красуня постійно хвалиться своїми речами, роблячи фото в гардеробній кімнаті, повідомляє Politeka.net. На новому знімку Кім позувала на м'якому дивані, злегка вигнувшись.

Модель постала в синій блузі без рукавів. На вбранні був помітний гарний малюнок у вигляді гір і птахів. Крізь прозору блузку проглядалася білизна знаменитості, що надавало образу особливої пікантності.

Шкіряна спідничка з довгим розрізом обтягнула талію і стегна моделі. До слова з вирізу "стирчали" стрункі ніжки Кардашьян взуті в шльопанці на підборах. З такою красунею ніхто не зрівняється.

Модель розпустила волосся і пильно дивилася в камеру. Очі і губи відомої красуні були підкреслені її фірмовим макіяжем.

Поруч з Кім стояла маленька світла сумочка.

Зірка вирішила поставити в підписі лише смайлик:🐉.

Майже за 40 хвилин пост зібрав понад 400 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися вибором вбрання і фігурою моделі.

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала в білизні тілесного кольору. Ліфчик, нагадував за формою два трикутники, який підкреслив великий бюст зірки. Тонкі лямки натягнулися на плечах, впиваючись в шкіру. Кім виглядала шикарно в такому жаркому і сміливому образі.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян спокусливо розмістилася на сходинках, позуючи для фото в профіль. Зірка повернулася головою до об'єктива камери, а образ доповнила сміливим мейкапом.

"Повернення з Коста-Ріки. Коли знову безпечно подорожувати, куди ти поїдеш?",- написала зірка.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ:"ласий шматочок".