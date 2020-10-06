Американська модель, бізнесвумен і ікона стилю Кім Кардашьян показала фото з гардеробу
Красуня постійно хвалиться своїми речами, роблячи фото в гардеробній кімнаті, повідомляє Politeka.net. На новому знімку Кім позувала на м'якому дивані, злегка вигнувшись.
Модель постала в синій блузі без рукавів. На вбранні був помітний гарний малюнок у вигляді гір і птахів. Крізь прозору блузку проглядалася білизна знаменитості, що надавало образу особливої пікантності.
Шкіряна спідничка з довгим розрізом обтягнула талію і стегна моделі. До слова з вирізу "стирчали" стрункі ніжки Кардашьян взуті в шльопанці на підборах. З такою красунею ніхто не зрівняється.
Модель розпустила волосся і пильно дивилася в камеру. Очі і губи відомої красуні були підкреслені її фірмовим макіяжем.
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Поруч з Кім стояла маленька світла сумочка.
Зірка вирішила поставити в підписі лише смайлик:🐉.
Майже за 40 хвилин пост зібрав понад 400 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі захопилися вибором вбрання і фігурою моделі.
Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала в білизні тілесного кольору. Ліфчик, нагадував за формою два трикутники, який підкреслив великий бюст зірки. Тонкі лямки натягнулися на плечах, впиваючись в шкіру. Кім виглядала шикарно в такому жаркому і сміливому образі.
Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян спокусливо розмістилася на сходинках, позуючи для фото в профіль. Зірка повернулася головою до об'єктива камери, а образ доповнила сміливим мейкапом.
"Повернення з Коста-Ріки. Коли знову безпечно подорожувати, куди ти поїдеш?",- написала зірка.
Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ:"ласий шматочок".