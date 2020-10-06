Американская модель, бизнесвумен и икона стиля Ким Кардашьян показала фото из гардероба
Красотка постоянно хвастается своими вещами, делая фото в гардеробной комнате, сообщает Politeka.net. На новом снимке Ким позировала на мягком диване, слегка выгнувшись.
Модель предстала в синей блузе без рукавов. На наряде был заметен красивый рисунок в виде гор и птиц. Сквозь прозрачную блузку проглядывалось белье знаменитости, что придавало образу особой пикантности.
Кожаная юбочка с длинным разрезом обтянула талию и бедра модели. К слову из выреза "торчали" стройные ножки Кардашьян обутые в шлепки на каблуках. С такой красоткой никто не сравнится.
Модель распустила волосы и пристально смотрела в камеру. Глаза и губы известной красотки были подчеркнуты ее фирменным макияжем.
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Рядом с Ким стояла маленькая светлая сумочка.
Звезда решила поставить в подписи лишь смайлик: 🐉.
Почти за 40 минут пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети восхитились выбором наряда и фигурой модели.
Напомним, Ким Кардашьян позировала в белье телесного цвета. Лифчик, напоминал по форме два треугольника, который подчеркнул большой бюст звезды. Тонкие лямки натянулись на плечах, впиваясь в кожу. Ким выглядела шикарно в таком жарком и смелом образе.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян соблазнительно разместилась на ступеньках, позируя для фото в профиль. Звезда повернулась головой к объективу камеры, а образ дополнила смелым мейкапом.
"Возвращение из Коста-Рики. Когда снова безопасно путешествовать, куда ты поедешь?", - написала звезда.
Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек".