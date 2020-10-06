Російська актриса і блогерка Яна Кошкіна у романтичному настрої розговорилася в мережі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, записала відеозвернення під час поїздки в авто.

"Уявляєте, цю пісню я скачала більше 10 років тому і сьогодні через стільки років вперше знову слухаю. Дуже красива. Така ностальгія", - каже дівчина.

При цьому вона слухає і підспівує пісні Майка Науменка:

Мария, я что-то не вижу

Нимба над твоей головой.

Наверное, мне будет неловко,

Если меня увидят с тобой.

И все это кажется странным,

Но, как говорят, c'est la vie

А когда-то я был готов отдать все

За тень твоей любви.

Як відомо, після звістки про розлучення Гаріка Харламова з Христиною Асмус в мережі стали писати нібито про його роман з Яною Кошкіної, хто навіть стали називати його "нареченою". Подібні домисли дівчина відразу ж спростувала. Пізніше ситуація прокоментував і сам шоумен.

"Кожен день в мережі спливають якісь "новини" про мою коханку або ще про щось-це дуже смішно. Яна Кошкіна з'явилася взагалі невідомо звідки, притому що ми з нею знайомі, перетиналися на різних проектах — через це якось навіть ніяково. Ми живемо під час інформаційного фастфуду, боротися з цим безглуздо. Я реагую на все спокійно, в штатному режимі", - заявив Харламов.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «записую нишком...».

Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов переживає через свою "пишногрудої нареченої" Кошкіної: "ми з нею...".

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