"Кожен день наповнений турботою і теплом твоєї любові до мене і моїх дітей"

Сімейне фото Кіркорова вразило мережу

Знімок опублікував відомий фотограф російських зірок, в тому числі і Алли Пугачової, Роман Родін.

«Сім'я... по-моєму, зняв на півдні ...надцять років тому", - підписав він кадр.

На чорно-білому знімку зображений батько Філіпа Кіркорова Бедрос і його рідна сестра Марі.

Саме вона взяла на себе обов'язки по догляду за дітьми свого племінника.

"Які гарні", - відреагували на знімок у Мережі.

Спершу вихованням Алли-Вікторії і Мартіна займалися професійні няні. Але незабаром в заміському будинку Кіркорова з'явилася його рятівниця - рідна тітка співака, і звільнила весь "дитячий" персонал. Марі Кіркорова - оперна співачка. Вона кинула свою, не найуспішнішу кар'єру і зайнялася онуками. Мама Філіпа Бедросовича, Вікторія Марківна, на жаль, так і не побачила онуків. Тому Марі, сестра Бедроса Кіркорова, замінила їм рідну бабусю.

Сам Філіп Кіркоров дуже тепло ставиться до Марі.

"Яке щастя, що в нашому житті є ти! Саме завдяки тобі живе наш будинок і кожен день наповнений турботою, любов'ю і теплом твоєї любові до мене і моїх дітей, твоїм улюбленим онукам. Спасибі, що ти є, що ти з нами», - говорив якось Кіркоров, вітаючи Марі з днем народження.

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