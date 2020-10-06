Знаменитый российский певец Филипп Киркоров отправится на Евровидение вместе с известной певицей

Знаменитый артист собрался на песенный конкурс с эффектной артисткой из Молдовы.

"Сегодня собрался дримтим, который создал много красивых проектов для конкурса Евровидение. Этой командой мы создаем уже много лет замечательные композиции к Евровидению”, - подчеркнул Филипп Киркоров, комментируя свое участие в Евровидении.

Киркоров успел рассказать в социальной сети, что песня, которую они готовят, будет очень особенной. В то же время сама Наталия Гордиенко старается отмалчиваться, касательно данной темы.

Отметим, Наталья Гордиенко молдавская певица и актриса, соотечественница Дана Балана и коллега «по цеху». Артистка ранее уже принимала участие в таких шоу как: «Евровидение-2006», «Новая волна 2007», «Славянский базар» (2008).

Вот как комментирует свое участие в сети артистка:

«Вот так под покровом ночи,мы творим историю для @eurovision 2021 , с нашей #dreamteam 🧨 Спасибо всем вам,за то,что показали мне ,что мечты могут сбываться ,главное верить в них и любить своё дело !!! Спасибо вам за всё,мои самые лучшие ! 😘🙏🏻» - написала Наталья под совместным фото с коллегами.

Поклонники уже поддерживают звезду:

«Как крутооо!!! Звёздочека наша!!! Наша гордость!!!🔥❤️; Ты самая лучшая👍; Wow!! Good luck ❤️🔥; Я была уверена, что Филипп вас не оставит. Так хотелось, чтобы он сохранил свою идею насчёт вас до 21 - го года. И он, умница, все это сохранил. Все ещё впереди!; Удачи вам и Победы 🔥🔥🔥; Мечты сбываются, главное верить в них. Удачи!!!!; Молодцы🔥🔥🔥мечты-цели, обожаю вас🤗🤗💎; Чтоб все получилось.....🙏❤️».

До этого Киркоров провел свободное время с оперной певицей Анной Нетребко, пара звезд прогулялась по Красной площади под ручки, а затем устроили жаркую фотосессию в парке.

Филипп Киркоров нарядился в стильные джинсы, кеды, цветастую футболку и легкую ветровку черного цвета. Голову поп-короля украсила бейсболка с широким козырьком, а на его плече можно заметить небольшую сумку. Стоит заметить, что певец избавился от косичек и распустил волосы, а также заметно похудел. Анна Нетребко оделась не менее ярко: синее пальто, желтые блузка и сумка, а также коричневая юбка.

"А я иду шагаю по Москве...✨ Признавайтесь, у вас же тоже мгновенно заиграла в голове эта песня?🎶 Добавили легкой романтики в нашу осеннюю субботнюю прогулку с моей любимой подружкой @anna_netrebko_yusi_tiago и @bublikaipadov 💛 Держим путь в ... 🤫 Угадаете?", - заинтриговал Филипп Киркоров.

Напомним, дочь Пугачевой и Галкина в балахоне поразила внешним видом и поведением, видео: "Не то что у Киркорова".

Как сообщала Politeka, Лазарев и Киркоров вывели располневшую Ани Лорак на бурные эмоции.

Также Politeka писала, что молодящийся Киркоров дал жару с "любовником" Асмус и снял веселье на камеру: "Случился экстаз".