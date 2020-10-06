"Каждый день наполнен заботой и теплом твоей любви ко мне и моим детям"

Семейное фото Киркорова восхитило Сеть

Снимок опубликовал известный фотограф российских звезд, в том числе и Аллы Пугачевой, Роман Родин.

«Семья... по-моему, снял на юге ...надцать лет назад», - подписал он кадр.

На черно-белом снимке запечатлен отец Филиппа Киркорова Бедрос и его родная сестра Мари.

Именно она взяла на себя обязанности по уходу за детьми своего племянника.

"Какие красивые", - отреагировали на снимок в Сети.

Сперва воспитанием Аллы-Виктории и Мартина занимались профессиональные няни. Но вскоре в загородном доме Киркорова появилась его спасительница — родная тетя певца, и уволила весь «детский» персонал. Мари Киркорова — оперная певица. Она бросила свою, не самую успешную карьеру и занялась внуками. Мама Филиппа Бедросовича, Виктория Марковна, к сожалению, так и не увидела внуков. Поэтому Мари, сестра Бедроса Киркорова, заменила им родную бабушку.

Сам Филипп Киркоров очень тепло относится к Мари.

«Какое счастье, что в нашей жизни есть ты! Именно благодаря тебе живет наш дом и каждый день наполнен заботой, любовью и теплом твоей любви ко мне и моим детям, твоим любимым внукам. Спасибо, что ты есть, что ты с нами», - говорил как-то Киркоров, поздравляя Мари с днем рождения.

Напомним, дочь Пугачевой и Галкина в балахоне поразила внешним видом и поведением, видео: "Не то что у Киркорова".

Как сообщала Politeka, Лазарев и Киркоров вывели располневшую Ани Лорак на бурные эмоции.

Также Politeka писала, что молодящийся Киркоров дал жару с "любовником" Асмус и снял веселье на камеру: "Случился экстаз".