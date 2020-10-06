39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон з'явилася в розпусному боді

Зірка опублікувала нове оброблене фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. На знімку красуня постала в блискучому боді, яке підкреслило всі її достоїнства.

Гарне вбрання переливалося різними кольорами під світлом від камер. Невеликі груди Періс виглядали дуже спокусливо в об'ємному боді, що підкреслило тонку талію.

Також вирізи з боків дозволили помилуватися ідеальними, "шовковистими" стегнами і пружними сідницями.

Яскраві аксесуари доповнили образ.

Модель розпустила довге хвилясте волосся, яке розвіював вітер.

У такому вигляді зірка сиділа на капоті авто, злегка вигнувшись і виставивши назад пружну п'яту точку.

Фото було оброблене, через що вийшло настільки яскравим і незабутнім.

За 17 годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі по достоїнству оцінили образ красуні і її струнку фігуру.

"Бережися, світ!", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Періс Хілтон позувала в рожевій мереживній білизні.

Наряд мав спокусливі вирізи, які оголили її красиве тіло.

Відвертий наряд обтягнув струнку талію, а ліфчик підкреслив невеликі груди.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон позувала на дивані, трохи вигнувшись для ідеального ракурсу.

Періс одягла світле боді з великою сіткою на спині, завдяки цьому було видно оголене тіло красуні.

"Ядерна блонда" посвітила пружними сідницями, розставивши стрункі ніжки.

На жаль, користувачі мережі не змогли відкрито прокоментувати сторіз.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».