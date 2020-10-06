39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон появилась в распутном боди
Звезда опубликовала новое обработанное фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке красотка предстала в блестящем боди, которое подчеркнуло все ее достоинства.
Красивый наряд переливался разными цветами под светом от камер. Небольшая грудь Пэрис выглядела очень соблазнительно в объемном боди, подчеркнувшем тонкую талию.
Также вырезы по бокам позволили полюбоваться идеальными, гладкими бедрами и упругими ягодицами.
Яркие аксессуары дополнили образ.
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Модель распустила длинные волнистые волосы, которые развеивал ветер.
В таком виде звезда сидела на капоте авто, слегка выгнувшись и выставив назад упругую пятую точку.
Фото было обработанное, из-за чего получилось столь ярким и запоминающимся.
За 17 часов пост собрал более 400 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети по достоинству оценили образ красотки и ее стройную фигуру.
"Берегись, мир!", - написал один из поклонников.
Напомним, Пэрис Хилтон позировала в розовом кружевном белье.
Наряд имел соблазнительные вырезы, которые оголили ее красивое тело.
Откровенный наряд обтянул стройную талию, а лифчик подчеркнул небольшую грудь.
Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон позировала на диване, немного выгнувшись для идеального ракурса.
Пэрис надела светлое боди с крупной сеткой на спине, благодаря этому было видно обнаженное тело красотки.
"Ядерная блонда" посветила упругими ягодицами, расставив стройные ножки.
К сожалению, пользователи сети не смогли открыто прокомментировать сториз.
Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.
Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».