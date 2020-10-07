Відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичайному вигляді

На фото красуня позувала в білих трусиках і топі. Модель доповнила образ стильними чобітками на підборах. Волосся у Андерсон були розпущені, а в руках вона тримала залізний механізм. Памела спокусливо розставила ноги, демонструючи їх ідеальність. Бюст ледве вмістився в обтягуючу тканину, що зробило фото максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться сказати: "Афродіта, еталон краси"

Повідомлялося, що популярна модель і актриса Памела Андерсон вирішила "зануритися в минуле".

На знімку молода Памела Андерсон позує на тлі океану, а з одягу на зірці лише монокіні, який зайвий раз підкреслює розкішні форми популярної актриси. В якості підпису до знімка Памела Андерсон процитувала відомого в Сполучених Штатах прозаїка Анаіс Нін.

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Цього разу зірка вирішила нагадати про юність і поділилася спекотним фото, на якому позувала в досить відкритому і сміливому монокіні, зовсім не прикриває її форми і навіть підкреслює груди.

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