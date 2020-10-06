25-річна українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку в "Сватах", здивувала реакцією після вистави

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала з букетом квітів у гримерці театру.

Анна підкреслила свою ідеальну зовнішність червоною помадою і смокі-макіяжем, показавши себе в білій футболці і блакитних джинсах.

Кошмал, як відомо, зараз разом з колегами гастролює зі спектактлем "Дівич-вечір". Особливо її зворушила публіка в Херсоні, про що актриса не змогла не згадати.

"Як же тепло вчора приймав Херсон ️- до сліз на поклоні, дякую за ваші відкриті обійми, сміх та оплески! До нових зустрічей!!!🥰 ", - підписала фото актриса.

Користувачі кинулися коментувати побачене, не скуплячись на компліменти:

"Ти дуже красива😍. Скажи як можна бути такою красунею?" - "не морочтеся, справжня краса завжди всередині нас, світиться зсередини назовні) все інше - пил)"

"Анєчка, яка Ви красива! Я завжди хочу назвати Вас Женькою 👏"

"Як же здОрово!!!!!!💯 💯 💯 Коли глядач дарує такі емоції!!!"

"Така яскрава, красива помада!!! 😍 😍 😍 Анна, вам дуже личить!! 😀"

Раніше ми повідомляли, Кошмал сполохала мережу зухвалим образом і несподіваним перевтіленням. Актриса знімається в другому сезоні серіалу "Юрчишини" і грає патрульну. Варто відзначити, Ганні, на подив, йде поліцейська форма.

"Просто дуже небезпечні, навіть занадто", - підписала фото Кошмал.

"Тепер я точно жодного правила дорожнього руху не порушу", "цих поліцейських боїться все місто", "Поліцейська академія - "И", - відреагували користувачі.

Нагадавши, Женька зі " Сватів "приголомшила вагітним животом, несподівані кадри:" ми чекаємо..."

Також Politeka писала, що зірка "Сватів" кардинально змінила амплуа, Женьку не впізнати: "Ого, що нас чекає!".