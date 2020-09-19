Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла Женьку в сериале «Сваты», огорошила признанием в окружении мужчин

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Обожаю этих парней! Огромная радость с ними работать…» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Кошмал позирует в гримерке рядом с двумя мужчинами, улыбаясь на камеру.

«Я давно хотел это сказать, по моему мнению, ты самая лучшая, самая красивая», «красотка, нравятся твои работы, очень сильно», «вот это я понимаю, отдых. Классно выглядишь», - пишут ее поклонники.

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На этот раз актриса "разогрела" своих поклонников совместным фото со своими эффектными подругами и коллегами.

"На этом фото только не хватает малышки. А вообще мы не просто команда, а как сегодня было сказано режиссёром, настоящая машина", - подписала она новое фото в своем микроблоге.

Фото Анны Кошмал с коллегами по съемочной площадке, на котором они засветили свою главную "гордость", пришлось по душе поклонникам актрисы, из-за чего они оставили десятки восторженных комментариев.

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