Украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла Женю в сериале "Сваты", показала образ для нового проекта

Как сообщает Politeka.net, на своей странице в соцсети "Инстаграм" знаменитость выложила уникальные кадры со съемок сериала "Добрая душа". На них она предстала с беременным животиком в нежном платье розовых оттенков. Красавец-мужчина подарил Анне букет цветов, которые актриса приняла с радостной улыбкой.

На одном из кадров дальнего плана можно заметить съемочную команду: звукооператора, осветителей и оператора с камерой. Видно, процесс в самом разгаре и скоро сериал появится на экранах.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от новой работы Анны Кошмал и оставили много приятных комментариев по постом:

"Лучшая 😍😍❤️"; "Классные фото😻😻😻 Аня ты как всегда обворожительна💖💖💖"; "Солнышко❤️🙂"; "Самая красивая девушка!!!!!💗💗💗💗💗"; "Какие красивые фото😻💔"; "Очень красиво"; "Такая красивая и милая 😻❤️☺️"; "Анечка добрый день. Мы Ждём выхода нового сериала Добрая душа. Желаю вам хороших съёмок 🎬🎬🎬 и ярких ☀️ и тёплых осенних дней 🍁🍂🌲 (Фотографии просто замечательные👍👍👍)"; "Ждём новый проект с Вашим участием!!! Не сомневаюсь, это будет здорово!!!".

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