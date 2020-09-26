25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, сыгравшая Женьку Ковалеву в "Сватах", удивила публику неожиданным преображением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм. Анна предстала в новой роли, показав кадр со съемок сериала "Юрчишины".

Девушка "очутилась" в полицейской машине в форме патрульной, рядом со своими "сослуживцами". Кошмал сидела на переднем пассажирском месте и улыбалась в камеру. Стоит отметить, полицейская форма ей очень идет.

"Супер напарники🧑🏼‍✈️👩🏼‍✈️👨🏼‍✈️ комедия #Юрчишины2 @iqproduction 🎬", - подписала фото актриса.

Пользователи с восторгом кинулись обсуждать увиденное, засыпав знаменитость комплиментами:

"Анечка, какая же вы красивая😍"

"🔥ждем с нетерпением !"

"Аня, вам идет полицейская форма! 😉 Вы очень симпатичная девушка из полиции"

"Команда просто 💯🔥🔥 всем доброго дня и Пусть работается в кайф 😉💖"

"Талант не знает границ!!! 👏"

"Что нас ждет😻"

"Ого 😍 Вам так идёт полицейская форма 😂 Жду🙏🏻🔥"

"Зло не прошмыгнет)"

Ранее мы сообщали, Кошмал, которая после "Сватов" прямо нарасхват, удивила кадрами со съемок сериала "Добрая душа". Актриса предстала в романтическом образе, к тому еще и беременной.

"Самая красивая девушка!!!!!💗💗💗💗💗"; "Какие красивые фото😻💔"; "Очень красиво"; "Анечка добрый день. Мы Ждём выхода нового сериала Добрая душа. Желаю вам хороших съёмок 🎬🎬🎬 и ярких ☀️ и тёплых осенних дней 🍁🍂🌲 (Фотографии просто замечательные👍👍👍)"; "Ждём новый проект с Вашим участием!!! Не сомневаюсь, это будет здорово!!!", - отреагировали фанаты.

Напомним, Женька из "Сватов" с подружками соблазнили видом на съемках нового "Папика": "Ухх, какие красавицы".

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