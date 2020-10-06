Зірка Студії «Квартал 95"Євген Кошовий повідомив про велику особисту втрату

Про це він розповів в інтерв'ю marie claire.

Артист зізнався, що на багато подивився по іншому після смерті батька.

"Один з переломних моментів у моєму житті - це смерть батька: тільки тоді ти починаєш розуміти цінність самого життя, тому починаєш більше приділяти часу рідним... на жаль, але наша остання зустріч з ним була така коротка, що ми навіть не встигли поговорити толком... тільки коли втрачаєш близьких – починаєш цінувати кожен момент... але ж нічого ж не варто — просто зателефонувати, просто запитати, Як справи...», - розповів шоумен.

Кошовий додав, що головні уроки в житті отримав саме від батька.

"Батько вчив бути чуйним, завжди допомагати друзям. У нього, до речі, завжди було дуже багато друзів, вони до нас приходили на виручку, і Він їм відповідав взаємністю. Тому я думаю, що саме тато прищепив мені взаємодопомогу, повагу до людей старшого віку, правильне виховання дітей», - розповів актор

Батько Євгена Віктор Кошовий помер 24 квітня 2014 року.

Мама Євгена Кошового і його старший брат Дмитро живуть в Алчевську, який зараз окупований. Через це артист не зміг потрапити на похорон батька.

"За законами невизнаної держави мене там або розстріляють або посадять. Я навіть не зміг приїхати ні на похорон батька, ні на поминки рік потому... так що спілкуємося з рідними тільки по телефону або в Інтернеті. Неодноразово пропонував переїхати до Києва і братові, і матері, а вони: "у нас же тут квартира, дві кішки. Хто буде за будинком стежити?"- розповідав Кошовий раніше.

Нагадаємо про повернення головної зірки в "Квартал 95", Кошовий зробив гучну заяву: "Знаю, що всі просять..."

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95 «неприємно здивував змінами в зовнішності:»Люди, це вік вже".

Також Politeka писала, що почервонілий Кошовий "Квартал 95 «ошелешив поведінкою за лаштунками, відео:»приніс запрещенку".