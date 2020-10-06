Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой сообщил о большой личной потере

Об этом он рассказал в интервью marie claire.

Артист признался, что на многое посмотрел по другому после смерти отца.

«Один из переломных моментов в моей жизни — это смерть отца: только тогда ты начинаешь понимать ценность самой жизни, поэтому начинаешь больше уделять времени родным… Увы, но наша последняя встреча с ним была такая короткая, что мы даже не успели поговорить толком… Только когда теряешь близких – начинаешь ценить каждый момент… А ведь ничего же не стоит — просто позвонить, просто спросить, как дела…», - рассказал шоумен.

Кошевой додавил, что главные уроки в жизни получил именно от отца.

«Отец учил быть отзывчивым, всегда помогать друзьям. У него, кстати, всегда было очень много друзей, они к нам приходили на выручку, и он им отвечал взаимностью. Поэтому я думаю, что именно папа привил мне взаимопомощь, уважение к людям старшего возраста, правильное воспитание детей», - рассказал актер

Отец Евгения Виктор Кошевой умер 24 апреля 2014 года.

Мама Евгения Кошевого и его старший брат Дмитрий живут в Алчевске, который сейчас оккупирован. Из-за этого артист не смог попасть на похорон отца.

"По законам непризнанного государства меня там или расстреляют или посадят. Я даже не смог приехать ни на похороны отца, ни на поминки год спустя… Так что общаемся с родными только по телефону или в интернете. Неоднократно предлагал переехать в Киев и брату, и матери, а они: "У нас же здесь квартира, две кошки. Кто будет за домом следить?" - рассказывал Кошевой ранее.

Напомним про возвращение главной звезды в "Квартал 95", Кошевой сделал громкое заявление: "Знаю, что все просят..."

Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» неприятно удивил переменами во внешности: «Люди, это возраст уже».

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