35-річна українська співачка Тіна Кароль потрясла елегантним і в міру розкутим образом

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала виступ на шоу "Танці з зірками" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Витончена блондинка постала в розкішному велюровому платті чорного кольору з шаленим розрізом, прикрашеним сріблястою тасьмою. Тканина вбрання вигідно обтягнула апетитні форми Тіни, підкресливши її точену талію зі стегнами, а також пишні груди.

Кароль з ідеальною укладкою та смокі-макіяжем ефектно виконала пісню під час одного з танців. Користувачі високо оцінили і її зовнішній вигляд, і талант:

"Мурашки 😍❤️"

"Ви просто принадність ❤️"

"Така краса 😍і виконання, і плаття нереально 😍"

"Елегантна. Ніжна. Витончена🔤"

"Нічого зайвого! Все так в тему! І плаття і танець і пісня! 🔥👍"

"Сукня принадність, так йде закритий стиль"

"Тіна, як ти змінилася! Мені так подобається твоя жива посмішка і блиск в очах... Будь щаслива. А ми всі просто будемо тебе любити і радіти за тебе"

"Чорні сукні на тобі - це щось особливе"

Примітно, що раніше Тіну запідозрили у вагітності. В одному з ефірів "Танців з зірками" Кароль блищала у вечірній нюдовій сукні з прозорими і червоними вставками. Наряд мав спокусливий крій в зоні декольте, який оголював груди артистки. Крім цього, сукня була зі шлейфом, що додало голлівудської розкоші образу Кароль. Правда, цей же шлейф, на думку деяких користувачів, нібито служив "прикриттям" для вагітного животика артистки.

"Мені одній здається, що Тіна вагітна?))) Ця червона смужка спереду наче ховає живіт, а акцент зробили на груди», «мені здається, вона ховає животик», - припустили в коментарях.

Нагадавши, Кароль запаморочила голову топом своїх найсміливіших образів:"левиця, ангелок і навіть рок-Діва".

Також Politeka писала, що розповніла Тіна Кароль в сукні-ночнушке показала свої недоліки:"старенька".