Украинская певица Тина Кароль потрясла внешностью в четвертом выпуске шоу "Танці з зірками"

Как сообщает Politeka.net, знаменитость пришла на съемки программы в длинном зеленом платье с разрезом на бедре. На снимках, которые появились в социальной сети "Инстаграм", можно заметить, что Тина не надела под низ бюстгальтер, а дизайн наряда сделала акцент на глубоком декольте благодаря дополнительным шнуркам. Образ довершила объемная прическа с распущенными волосами.

Во время фотосессии звезда соблазнительно изгибала свое тело и принимала элегантные позы. На некоторых кадрах она запечатлена крупным планом.

Пользователи социальной сети по-разному отреагировали на внешний вид Тины Кароль. Так некоторые восхитились образом на шоу, но многим в глаза бросились недостатки. В комментариях поклонники выразили свои мнения о то, как выглядит певица:

"Как будто бы что-то не то с макияжем. Явно старит"; "Вот, или визажиста поменяли или фотограф чёто косячит. Что то с Тиной не так"; "Вес набрала"; "Уже не первое фото, что то не то с макияжем не так расставлены тон-румяна. Глаза хорошо, а под глазами, щеки, как опухшая или постаревшая. Может конечно макияж здесь не причем"; "Почему-то этот образ понравился мне больше всего. Очень романтично 💚🌹"; "Обалденное платье! Тине очень идёт!"; "Старушка:)"; "Очень нежный образ!❤️👏".

Напомним, Кароль обтянулась кожей и поразила всех на "Аллее звезд" в Киеве.

А еще Politeka писала, что Кароль удивила фигурой в слишком тесном кожаном платье с декольте.

Также Politeka сообщала, что Кароль превратилась в дерзкую соблазнительницу в платье с молнией на груди.