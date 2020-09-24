Популярная украинская певица Тина Кароль впечатлила подборкой своих лучших образов

Артистка в этом году празднует 15-летие своей карьеры, поэтому певица приготовила специальный клип для фанатов, устроила фотосессию в самых невероятных образах и даже успела сменить имидж.

Фанаты в свою очередь снимаю ролики с Тиной и показывают самые разные образы звезды, привлекая внимание к ее творчеству и стилю. К примеру, недавно в Инстаграм поклонники показали необычный ролик с Тиной, в котором она предстала в самых смелых, дерзких и невероятных образах светской львицы, рок-дивы и даже милого ангела, как ранее отмечали сами фанаты.

В ролике артистка меняет платья на мини-юбки, мини-юбки на костюмы с глубокими декольте, а костюмы на те же платья, но уже в классическом стиле. Все это сопровождается словами об извечной критике окружающих.

Напомним, Тина ранее говорила, что в обычной жизни она старается быть простым человеком, не любит акцентировать внимание на себе и старается всячески не выделяться из толпы, поэтому не красится.

Напомним, мы также писали, что звезда презентовала новый музыкальный альбом "Найти своих". На странице звезды в Инстаграм появилось яркое видео.

«Найти своих — это счастье, потерять — испытание. Но обретение «своих» возможно только тогда, когда перестаешь искать», - говорится в подписи к ролику.

В клипе Кароль предстала в наряде от дизайнера David Koma. Это костюм в коричневых тонах с длинными перчатками, украшенными камнями. В ролике показано, как Тина Кароль идет по перилам моста, а затем падает вниз.

Фрагмент видео просто ошеломил фолловеров звезды.

«Это космос», «Малышка, это было круто», «Это очень сильно! трогательно! красиво! Спасибо Тебе за творчество! Гений в своём деле», "До мурашек", «Это космос🔥🔥🔥... Восхищаюсь всей душой♥️♥️♥️», «Спасибо за это искусство, сказочная львица🗝️🥰🥰🥰 Погрузили в какую-то особенную атмосферу и попали в самое 💗💗💗», - пишут в комментариях.

Напомним, Тина Кароль устроила "пожар", вывалив бюст из экстремального декольте

Как сообщала Politeka, беспомощная Кароль без лифчика разгневала украинцев: "Тиночка, спрячь свои прыщики".

Также Politeka писала, что Тина Кароль в наряде искусительницы соблазнила размерами, украинцы оценили: «Эмоции зашкаливают!».