Нова перепалка Катерини Кухар та Ольги Фреймут на шоу "Танці з зірками" завершилася несподіваним чином

Так, у шостому ефірі Ольга Фреймут та Ілля Падзіна станцювали ф'южн, а заспівав для них переможець п'ятого сезону "Голосу країни" отець Олександр.

Григорій Чапкіс похвалив "одухотворений" спектакль, який показала на сцені пара.

Але Влад Яма зазначив, що в номері восносному були підтримки, а ось сама Ольга майже не танцювала.

У свою чергу Катерина Кухар натякнула, що Ольга в новому шоу "Маскарад" виконує роль "коричневого емодзі".

На що Фреймут запропонувала Кухар дружбу.

"Ми вчора з чоловіком за тебе вболівали. І взагалі, Катя, давай дружити. Ну досить уже", - сказала Ольга.

Схоже, що конфлікт вийшов на рівень примирення.

Нагадаємо, на проекті між Ольгою і Катериною раз у раз виникали конфлікти. Наприклад, у п'ятому ефірі після стриманих коментарів на адресу вальсу Ольги Фреймут та Іллі Падзіни від Каткріни Кухар зіркова учасниця подарувала судді ножиці. Фреймут заявила, що при бажанні сувора суддя може підрізати ними собі мову.

Раніше Фреймут порадила примі-балерині піти покаятися. На що Кухар відповіла, що піде тільки разом з телеведучою, а також додала, що їм разом варто сходити до психотерапевта.

Пізніше Кухар розповіла, що коли вона ходила до церкви, там Олі просили передати, що гординя — найбільший гріх. Але відразу ж підкреслила, що дивлячись на граціозний вальс телеведучої, їй вдалося з цим впоратися.

Однак все це може бути просто сценарієм шоу, адже нещодавно Катерина Кухар розповів, що дружить з Фреймут вже п'ять років, у них хороші стосунки.

Нагадаємо, що конфлікт Кухар і Фреймут: суддя "Танців «зважилася розповісти, що відбувається," вже п'ять років...».

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