Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала, як вміє рухати тілом

На кадрах Сьюзі позувала в топі і шортиках, розвернувшись спиною до об'єктива камери. Модель не показала своє обличчя, зате демонструвала п'яту точку, якій почала спокусливо виляти перед камерою. Ролик вийшов дуже гарячим, адже зірка зовсім не соромилася своїх ідеальних форм. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Привіт, моя любов", - підписала кадри Сьюзі.

Фанати подивилися понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:

"Радий тебе бачити", "чудово", "обожнюю цікавих", " якщо ви кинете людину, ви відчуєте його запах? говори ясно"," ти дуже прекрасна"," ця троянда розцвіла"," Батарейки, щоб взяти каріпілли"," О, мамочка, ти супер"," дуже красива жінка"," наскільки багатими ти рухаєшся","запалила моє серце, королева".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, одягла напівпрозору білизну.

Білизна блідо-зеленого кольору виглядало ідеально на фігурі красуні. Глибоке декольте оголило "шовкову" шкіру знаменитості, а вирізи з боків - стегна.

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