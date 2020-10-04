Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, повеселилась на съемке в новом образе на улице

Девушка не стесняется своего тела – Сьюзи не только всячески подчеркивает свои достоинства разными образами, но и довольно часто позирует для фотосессий без белья или же в тонких и едва заметных бикини. Демонстрируя свое подтянутое и прокачанное тело, девушка получает сотни комплиментов в ответ.

Сьюзи не первый год занимается в зале, потому в ее профиле много видео и фото оттуда, а также с тренировок на природе. Девушка также устраивает тематические фотосессии, в которых напоминает о своей любви к футболу, причем часто необычными способами.

На новом кадре Кортез позировала лишь в короткой маечке желтого цвета и с небольшим мячом в руках, который прикрывал ее достоинства вместо одежды:

«Сегодня мы идем со всеми моими Орлами 🦅🦅🦅 @clubamerica 💛», - загадочно подписала Кортез.

Вот как реагируют поклонники:

«Верх немного лишний; 😍 Не обращай внимания, ты выглядишь красиво; Милая маленькая упругая принцесса; да ты та еще кокетка, девочка, а теперь поиграем?; 👅Хочется посмотреть, что внизу красивого шара; Красивая, жалко что одетая; Прекрасно, если бы я любил тебя до сегодняшнего дня, то сошел бы с ума; Мне нравится то место, где ты конфетка; Привет, кукла браво, это очень хорошо сказано; Вау более чем красиво !!!! Замечательно».

Мы также писали, что Кортез не любит скромничать и всегда публикует достаточно смелые и даже провокативные кадры на своей странице в социальной сети Инстаграм. Девушка обладает эффектной внешностью. Благодаря постоянным занятиям спортом, ей удалось добиться невероятной фигуры и скрывать Сьюзи ее не любит.

Брюнетка всегда подчеркивает ягодицы всевозможными бикини, необычным бельем и показывает себя с выгодного ракурса, как и в этот раз. Девушка повернулась спиной к камере в довольно тоненьком алом боди, который совсем не скрывал ее формы, а наоборот – лишь подчеркивал их.

Кортез удалось снова привлечь внимание фанатов благодаря упругим ягодицам.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

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