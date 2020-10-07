Відома модель і зірка Playboy Кассандра Сьєнега показала себе і розповіла про ігри

На фото Кассандра показала себе в блакитному мікро-бікіні, яке складалося з мотузочки і мініатюрних шматочків тканини. Модель сиділа, спокусливо вигнувшись, а ноги розсунула, демонструючи іншу частину бікіні. Волосся у красуні були розпущені, а образ доповнила дівчина яскравим макіяжем. На другому фото зірка вже стала на карачки, де крім мотузочок нічого не було видно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Грайте в місто гріхів, одне мікро-бікіні за раз", - написала красуня.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Прекрасно", "так, мем", " хороша дівчинка!", "Ти моя принцеса", "Люблю цю посмішку, ти найкраща", "завжди знаю, як розпалити світло", "Давайте влаштуємо фотосесію", " чорт! Ти виглядаєш приголомшливо, така гаряче Малятко","красиве бікіні фантастичне тіло і краса".

Повідомлялося, що популярна мексиканська модель журналу Playboy Кассандра Сьєнега похвалилася ідеальною фігурою в облягаючому боді.

"Бікіні було трохи тісно, але я змусив його працювати", - йдеться в повідомленні.

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