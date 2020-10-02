Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) каждый раз впечатляет своими невероятными объемами

Поклонники звезды, не в силах устоять перед красотой брюнетки и опубликовали фото, отметив ее, пишет Politeka.net. Так, модель предстала в прозрачной блузе, сквозь которую было видно все.

Кассандра расселась на мягких поручнях дивана, раскинув ножки.

Звезда надела прозрачную блузу, забыв о белье, в результате из-под одежды нежно-розового цвета выглядывали самые интимные места: "О, да!".

Также модель была в черных трусиках на тонких лямках.

Наряд и поза красотки просто сводят с ума мужчин. Такой откровенности и смелости звезды можно только позавидовать, а ведь ей есть чем гордиться - пышный бюст, тонкая талия, упругий живот и накаченные ножки.

Разные украшения дополнили образ.

Красотка смотрела в камеру, прикоснувшись длинными ноготочками к волосам. Ее пухлые губы были приоткрыты.

Напомним, Кассандра Сьенега примерила боди с кружевом персикового цвета. Красотка приспустила бретельки, едва не засветив сочные размеры.

Такие жаркие фото стали выглядеть еще пикантнее благодаря красивой позе звезды на коленях.

Завершили образ модели красивые серьги и шляпка.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега с подружкой позировали в одних юбочках, выставив назад ягодицы.

Роскошная брюнетка распустила волосы, который легли волнами на спине. Модель прижалась к блондинке щекой. Обе смотрели в камеру из-под пышных ресниц.

Фото получилось очень жарким, как раз для обложки взрослого журнала.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини устроила бесстыжее шоу на роликах

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