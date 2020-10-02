Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) каждый раз впечатляет своими невероятными объемами
Поклонники звезды, не в силах устоять перед красотой брюнетки и опубликовали фото, отметив ее, пишет Politeka.net. Так, модель предстала в прозрачной блузе, сквозь которую было видно все.
Кассандра расселась на мягких поручнях дивана, раскинув ножки.
Звезда надела прозрачную блузу, забыв о белье, в результате из-под одежды нежно-розового цвета выглядывали самые интимные места: "О, да!".
Также модель была в черных трусиках на тонких лямках.
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Наряд и поза красотки просто сводят с ума мужчин. Такой откровенности и смелости звезды можно только позавидовать, а ведь ей есть чем гордиться - пышный бюст, тонкая талия, упругий живот и накаченные ножки.
Разные украшения дополнили образ.
Красотка смотрела в камеру, прикоснувшись длинными ноготочками к волосам. Ее пухлые губы были приоткрыты.
Напомним, Кассандра Сьенега примерила боди с кружевом персикового цвета. Красотка приспустила бретельки, едва не засветив сочные размеры.
Такие жаркие фото стали выглядеть еще пикантнее благодаря красивой позе звезды на коленях.
Завершили образ модели красивые серьги и шляпка.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега с подружкой позировали в одних юбочках, выставив назад ягодицы.
Роскошная брюнетка распустила волосы, который легли волнами на спине. Модель прижалась к блондинке щекой. Обе смотрели в камеру из-под пышных ресниц.
Фото получилось очень жарким, как раз для обложки взрослого журнала.
Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини устроила бесстыжее шоу на роликах
Также Politeka сообщала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" в мини-бикини смело раздвинула ножки у бассейна
А еще Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" едва удержала сияющий бюст в микро-бикини