Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, похвалилася фотосесією і розповіла про себе

На кадрах модель сиділа в леопардовому купальник у великій ванній. Кім залишила волосся розпущеним, насолоджуючись приємною водичкою в резервуарі. У ролику показано, як камера все більше наближається, поки дівчина позує і руками притискає груди, щоб зробити її візуально більше. Кадри вийшли дуже спокусливими і ніжними, адже красуня навіть закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ти ніколи не знайдеш іншої людини на зразок мене", - написала самовпевнено Кім.

Фанати подивилися понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я прагну бути схожим на тебе в майбутньому, незалежний поганий хлопець", "Шикарно і сексуально", " вона така напружена. Шееш!", "Спекотна лиходійка", "вона схожа на Кім Лі", "Ось чому я люблю таку жінку, як ти", "Королева Bentley".

Повідомлялося, що корейська модель Кім Лі показала груди в білизні.

На маленьких відео модель, яка також є діджейкою і піаністкою, зняла себе поруч з музичними інструментами.

Знаменитість постала перед синтезатором, знімаючи себе в дзеркало. Модель одягла чорний ліфчик, добре підкреслив її пишні груди.

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