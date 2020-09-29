Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, восхитила формами во время занятия бегом

Чтобы поддерживать свои формы в идеальном состоянии, красотка активно занимается спортом, сообщает Politeka.net. Ким Ли опубликовала видео, представ в красивом топике и лосинах.

Тонкая ткань обтянула пышную грудь модели без белья. Самые пикантные детали соблазнительно выгадывали из топа (Ух, как выпирают!), но это нисколько не смущало знаменитость.

Тесные лосины обтянули красивые бедра модели и подчеркнули упругие ягодицы.

Также взгляд притягивал упругий живот звезды. Идеальный пресс не мог не восхитить.

Звезда надела кепку от солнца. При этом корейская Ким засветила деталь своей внешности - неровный тон кожи, с темными пятнышками, будто от прыщей, на подбородке.

Это очень непривычный вид, ведь у звезды на других фото и видео просто безупречно ровный тон кожи без всяких изъянов. Это говорит о том, что над красоткой активно работают мастера фотошопа или стилисты, а также, что она применяет фильтры.

Напомним, Ким Ли записала селфи, похваставшись формами в топике без белья.

Ким повела камерой вниз, чтобы дать полюбоваться своими совершенствами вблизи. Большая грудь стиснулась под тесным топом, самое интимное торчало из-под ткани.

Ранее мы писали, что Ким Ли показалась довольно близко, позируя в черной майке. Звезда была без белья, но с большой зоной декольте. Модель без стыда позировала перед камерой, а волосы оставила распущенными. На руках у красотки можно увидеть блестящее украшение, а на лице - яркий макияж, который подчеркнул идеальные черты.

Напомним, корейская Кардашьян дала вдоволь насмотреться на шикарные размеры в маечке.

Также Politeka сообщала, что корейская Кардашьян сверкнула огромными формами в белье на тонких бретельках.