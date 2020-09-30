Корейская модель Ким Ли, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, посветила достоинствами в черном топике

Звезда опубликовала жаркие фото в сториз Инстаграм, сообщает Politeka.net. Модель предстала в черном топике, короткая длина которого позволила оценить стройность талии и упругость животика.

Внизу топ подскочил на толстой резинке с русскими надписями.

Также Ким Ли надела красивую оранжевую мини-юбку с пикантной молнией посередине. Мини обтянуло красивые бедра звезды. Стройные ножки в полусапожках на каблуках притянули взгляд.

Звезда распустила свои пышные волосы и смотрела в камеру из-под пышных ресниц.

При этом губы модели были приоткрыты.

На одном из фото модель прижалась к забору, подняв руку.

Фото не собрали много лайков и много комментариев, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно звезду засыпали комплиментами в личной переписке, ведь она выглядит, как настоящая жрица.

Напомним, Ким Ли предстала в красивом топике и лосинах.

Тонкая ткань обтянула пышную грудь модели без белья. Самые пикантные детали соблазнительно выгадывали из одежды.

Тесные лосины обтянули красивые бедра модели и подчеркнули упругие ягодицы.

Ранее мы писали, что Ким Ли решилась на новый эксперимент со своей необычной внешностью, примеряв линзы разного цвета. Чтобы привлечь внимание пользователей сети, она позировала в экстравагантном наряде.

Образ составили топ красного цвета со спущенными плечиками и кокетливым замочком посередине, который стал изюминкой образа, а также золотой браслет и часики. Наряд сделал ее невероятно соблазнительной.

Напомним, корейская Кардашьян дала вдоволь насмотреться на шикарные размеры в маечке.

Также Politeka сообщала, что корейская Кардашьян сверкнула огромными формами в белье на тонких бретельках.