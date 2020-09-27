Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, похвасталась превью роликом с последних съемок

В этом году классический леопардовый принт в одежде оказался снова на пике моды. Дизайнеры предлагают одеться «в леопарда» хоть с ног до головы. Поэтому звезды постоянно экспериментируют и блистают если не в пикантных платьях с «хищным» рисунком, то в мини-бикини, удачно подчеркивающих красоту знаменитостей.

Не осталась в стороне от трендового образа и знаменитая корейская модель. В этот раз девушка примерила стильное бикини с леопардовым принтом во время съемок у бассейна. Девушка распустила свои длинные локоны и принялась всячески томно поглядывать на камеру, как бы выбирая лучшую позу для нового кадра.

«Превью-кадры из моей фотосессии для журнала Esquire Magazine», - написала Ким Ли.

Вот как реагируют поклонники:

«Любовь ❤️ такая сексуальная детка🔥», «Изящество, элегантность и красота в одном лице😍», «Ким, у тебя всегда были великолепные волосы! 😍 Красотка!», «Это такая потрясающая леди ...», «такая красота 😘😘😘», «Беллиссима 😍», «Да, я пристрастился к тебе 🌹💦», «Без комментариев. Ангел», «Удивительно 😍», «Блин ... Этот взгляд😍», «Вы очень шикарны и красивы😘😘😘💕💕💕», «Великолепно 😍🖤».

Ранее мы также писали, что модель показала себя в розовых штанах и топе. Волосы у Ким были распущенными, а сама красотка стояла у элитного автомобиля Роллс-Ройса. Звезды была настолько эффектной, как и машина. Модель одной рукой прикоснулась к капоту, пока смотрела в объектив камеры.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"В церковь я хожу показать тебя Богу, детка", "Безумно красивая", "Люблю это", "Дубаи", "Ты уже там", "Милашка в розовом!!", "Убийственная Ким".

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