Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя и рассказала о вере

На фото модель позировала в топе и штанах. Волосы у красотки были распущены, а в руках девушка держала банку. Ким смотрела прямо в объектив камеры, стоя на фоне ворот. Модель без стыда показывала подтянутый живот и идеальную внешность на фоне пальм. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Если ты можешь в это поверить, ты сможешь этого добиться" - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Слова", "Да", "Ты выглядишь прекрасно. Ты должна быть моим личным тренером", "Там она моя любимая Ким", "Королева", "Спасибо за такое вдохновение", "Ты такая милая, Кимли", "Ты великолепна", "Невероятно красивый!!", "Отличное фото. Ты выглядишь фантастически", "Да все возможно, и через веру", "Доброе утро!! Ты выглядишь безупречно".

Сообщалось, что Корейская модель Ким Ли посветила достоинствами в черном топике.

Модель предстала в черном топике, короткая длина которого позволила оценить стройность талии и упругость животика.

Внизу топ подскочил на толстой резинке с русскими надписями.

Напомним, корейская Кардашьян прямо на улице покорила пышным бюстом без белья

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Также Politeka сообщала, что корейская Кардашьян в узеньком топе еле вместила роскошный размер



