Шоумен Гарік Харламов, який розлучається з актрисою Христиною Асмус, нарешті, зміг похвалитися прем'єрою нового комедійного серіалу зі своєю участю "Гусар"

Як передає Politeka.net, Харламов опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав зі своїми друзями за столиком в розважальному закладі (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Дивимося прем'єру "Гусара", вона почалася", - оголосив задоволений Харламов. При цьому він повернув камеру на великий екран, де транслювалася заставка серіалу. У кадр потрапили люди, що сиділи разом з ним. Одна з дівчат аж надто нагадала публіці екс-дружину Гаріка Христину.

"Понеслася))", - йдеться у підписі до відео.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, не всі залишилися в захваті від "Гусара". Багато хто порівняв сюжет з відомим радянським фільмом, мовляв, плагіат і нічого нового.

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"Капелюх. Повна єресь простіше кажучи"

"Нісенітниця конкретна!!!🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️"

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"Дивимося 🤣 👍 Смішно! А спеціально на "Івана Васильовича" схоже?"

"Уже перемкнув😂 😂 😂вінегрет з Івана Васильовича, французьких прибульців і всякої фігні😂"

"З Прем'єрою! Довгоочікувано!!! 🔥"

Раніше ми повідомляли, Харламов насмішив мережу забавним знімком, де він постав поруч з персонажем мультика "Ну, погоди!" - Вовком.

Користувачам Гарік здався помолоділим: "Гар, друже, щось ти схуднув", "Ну, Гарік, постривай", "схуд, покращав, помолодшав прям", "Красунчик, переконуюся знову і знову!!! Перемог нереальних!!!»

Нагадаємо, що відомий актор публічно розпустив руки, фото збентежило мережу: "Один я не лапав Асмус"

Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов переживає через свою "пишногруду наречену" Кошкіну: "ми з нею...".