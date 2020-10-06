Шоумен Гарик Харламов, разводящийся с актрисой Кристиной Асмус, наконец, смог похвастаться премьерой нового комедийного сериала со своим участием "Гусар"

Как передает Politeka.net, Харламов опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал со своими друзьями за столиком в увеселительном заведении (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Смотрим премьеру "Гусара", она началась", - объявил довольный Харламов. При этом он повернул камеру на большой экран, где транслировалась заставка сериала. В кадр попали люди, сидевшие вместе с ним. Одна из девушек уж больно напомнила публике экс-супругу Гарика Кристину.

"Понеслась ))", - говорится в подписи к видео.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Стоит отметить, не все остались в восторге от "Гусара". Многие сравнили сюжет с известным советским фильмом, мол, плагиат и ничего нового.

"Это Асмус за столом?" - "Асмус уже за другим столом" - "Я думала мне показалось, а нет" - "под столом)"

"Шляпа. Полная ересь проще говоря"

"Чушь конкретная!!!🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️"

"Сюжет из комедии советской "Иван Васильевич меняет профессию"

"Смотрим 🤣👍 Смешно! А специально на "Ивана Васильевича" похоже?"

"Уже переключил😂😂😂винегрет из ивана васильевича, французских пришельцев и всякой фигни😂"

"С Премьерой! Долгожданно!!! 🔥"

Ранее мы сообщали, Харламов насмешил сеть забавным снимком, где он предстал рядом с персонажем мультика "Ну, погоди!" - Волком.

Пользователям Гарик показался помолодевшим и похорошевшим: «Гар, дружище, че то ты схуднул», «Ну, Гарик, погоди», «Похудел, похорошел, помолодел прям», «Красавчик, убеждаюсь вновь и вновь!!! Побед нереальных !!!»

Напомним, что известный актер публично распустил руки, фото смутило сеть: "Один я не лапал Асмус"

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".