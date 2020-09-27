39-летний российский комик Гарик Харламов обескуражил новой выходкой
Как передает Politeka.net, звезда опубликовал свежие портретные фото в своем микроблоге в Инстаграм, часть из которых обработал в специальном приложении.
Так, "нормальный" Гарик постепенно на четырех снимках превратился в "толстяка" с таким лицом, что с трудом умещается в кадр.
"Если опять объявят карантин из-за 2 волны короновируса и придётся сидеть дома, последствия могут быть такими 😂😂😂 хотя они и так могут быть такими )) листайте )", - написал Харламов.
Пользователи оценили юмор и с жаром кинулись обсуждать увиденное:
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"В прокурорские сыновья метишь?" - "в депутаты😂"
"Народный избранник, не иначе😂👍"
"Вы станете мэром какого-то города?? Последнее фото очень на мэра похожи"
"Гарик, на первых фотках слишком много фотошопа"
"4 вариант возможен если только ты ударишься в политику, Гарик)😉"
"Министр труда РФ😂😂😂"
"В конце должен быть на фото взрыв 😄"
"Ну настоящий губернатор!!!"
"В депутаты подался?😂"
"Гарик растёшь на глазах 😂😂"
Ранее мы сообщали, стало известно об инциденте, который произошел между Харламовым и актрисой Катериной Ковальчук. По словам последней, казус случился во время съемок сериала "Гусар".
«Был смешной момент, когда главный герой сам с собой играл в русскую рулетку. У него было два старинных пистолета: один заряженный, другой — нет. Моя героиня начинает отбирать пистолеты, но получилась накладка. Я немного не рассчитала, схватившись за оружие, попала Гарику прямо в нос. У него даже пошла кровь, но все в итоге закончилось хорошо, ранка была небольшая», - рассказала звезда.
Напомним, что Харламов напугал переменами во внешности после болезни, красноречивые кадры: «Вот такая побочка…».