32-летняя актриса Кристина Асмус после расставания с Гариком Харламовым пустилась во все тяжкие

Несмотря на тяготы, связанные с разводом, Кристина много времени уделяет карьере, девушка покоряет "медиа-олимп" участием в новых проектах и спектаклях. Как передает Politeka.net, звезда на днях опубликовала новую порцию провокационных фото.

Не успел отгреметь скандал с ее интимной ролью в фильме "Текст", как Асмус снялась "веб-моделью" в ленте "Китобой", а теперь еще позволила известному актеру себя "облапать".

Речь об участии Кристины в спектакле "Дачники". Ее партнером по сцене стал Борис Миронов. Актер запустил руку девушке под футболку, наблюдая за ее реакцией. Кристина при этом стояла с каменным лицом.

Очевидно, что таков сюжет, однако пользователей было уже не остановить. Комментирующие возмутились поведением Асмус.

"Один я не лапал Асмус" - "Всему свое время), я тоже не..."

"Ну все понеслось"

"Он ищет или ласкает?"

"Молилась ли ты на ночь Кристина 😂"

"Кристинка, тебя уж все кому не лень потискали😀"

"Боже, да кто ее не драл и не лапал... такие фото еще выставляет. Она после определённого фильма уже упала в глазах ниже плинтуса"

"А что за хр*н сует свою лапу к груди Кристи и почему она это терпит?" - "все ради денег готова стерпеть"

"Мужики. Это спектакль! Роли играют ЛЮДИ！Спасибо нужно говорить.. А не..."

"Куда катится мир🥶😱интересно Гарику приятно все это !!!!"

Как бы там ни было, премьера "Дачников" прошла на "ура". Об этом говорят кадры, которые Асмус выложила у себя в сториз.

«Я первый раз ухожу со сцены и просто не могу унести букет. Он громадный. Поклонники-поклонники. Отпремьерили мы второй день спекталя «Дачники», - поделилась эмоциями Кристина.

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым.

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