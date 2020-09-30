32-летняя актриса Кристина Асмус после расставания с Гариком Харламовым пустилась во все тяжкие
Несмотря на тяготы, связанные с разводом, Кристина много времени уделяет карьере, девушка покоряет "медиа-олимп" участием в новых проектах и спектаклях. Как передает Politeka.net, звезда на днях опубликовала новую порцию провокационных фото.
Не успел отгреметь скандал с ее интимной ролью в фильме "Текст", как Асмус снялась "веб-моделью" в ленте "Китобой", а теперь еще позволила известному актеру себя "облапать".
Речь об участии Кристины в спектакле "Дачники". Ее партнером по сцене стал Борис Миронов. Актер запустил руку девушке под футболку, наблюдая за ее реакцией. Кристина при этом стояла с каменным лицом.
Очевидно, что таков сюжет, однако пользователей было уже не остановить. Комментирующие возмутились поведением Асмус.
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"Один я не лапал Асмус" - "Всему свое время), я тоже не..."
"Ну все понеслось"
"Он ищет или ласкает?"
"Молилась ли ты на ночь Кристина 😂"
"Кристинка, тебя уж все кому не лень потискали😀"
"Боже, да кто ее не драл и не лапал... такие фото еще выставляет. Она после определённого фильма уже упала в глазах ниже плинтуса"
"А что за хр*н сует свою лапу к груди Кристи и почему она это терпит?" - "все ради денег готова стерпеть"
"Мужики. Это спектакль! Роли играют ЛЮДИ！Спасибо нужно говорить.. А не..."
"Куда катится мир🥶😱интересно Гарику приятно все это !!!!"
Как бы там ни было, премьера "Дачников" прошла на "ура". Об этом говорят кадры, которые Асмус выложила у себя в сториз.
«Я первый раз ухожу со сцены и просто не могу унести букет. Он громадный. Поклонники-поклонники. Отпремьерили мы второй день спекталя «Дачники», - поделилась эмоциями Кристина.
Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым.
Как сообщала Politeka, озорная Кристина Асмус в красном наряде лишила мужчин спокойного сна.