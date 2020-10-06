29-річна телезірка і блогерша Настя Івлєєва потішила публіку незвичайним фото, а особливо - сміливим ракурсом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позує в купальнику, лежачи на животі. В очі відразу ж кидаються величезні "габарити" Насті.

"Коханий фоткав😂", - підписала блогерка, натякаючи на свого чоловіка, співака Елджея, з яким вони зараз відпочивають в тропічній країні.

Звичайно ж, фото оброблено в редакторі, однак, користувачі встигли зрадіти бюсту, що "виріс" у Насті - адже раніше вона скаржилася, що схудла на 10 кг, і виставила провокативні кадри в "тісному" топі, на яких шанувальники, як не намагалися, але не змогли розгледіти колишні округлості.

У коментарях користувачі оцінили зміни в Насті:

"Коли твої біцепси крутіші, ніж у коханого 💪"

"ось це # бабабой !!😼"

"Зате циц**и повернулися 😂 😂 😂 "

"Насть, ти набрала ваги трохи або мені здається?"

"Всім би таку жінку як ти 😁 😁 "

"ООО Настюха, нарешті ти без цього сраного фотошопу❤️"

"Змінилася ти на карантині! Ось так і буває. Жреш жреш... І поганий фотограф 😂 🔥 😄 "

До цього Івлєєва коментувала свою "втрату" бюста, заявивши, що ні про що не шкодує:

"Відкрию секрет: коли ти жирна — циц**и теж жирні. Коли ти струнка, то і циц**и стрункі. Мені особисто жирні циц**и не подобаються. Силіконові подобаються, а жирні ні! Я поки не хочу, ходжу зі стрункими. З моменту, як ми з вами познайомилися, я була товстішою на 10 кг", — пояснила Настя.

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