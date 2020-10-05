Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", удивила кадрами с "исчезнувшей" грудью

Недавно в сети на втором аккаунте Насти появились провокативные ролики с ее новым образом. Девушка старательно позировала на камеру в коротком топе красного цвета и необычных черных брюках с металлическими кнопками и украшениями с лямками, как бы выделяющими ее бедра. Также видна линия бикини девушки, которую она предпочла не только не прятать, но и показать во всей красе.

По словам пользователей, образ получился неоднозначным – звезда «потеряла» бюст и зачем-то посветила бельем с неудачного ракурса. В то же время сама Настя отметила, что за период самоизоляции похудела на 10 килограммов. Однако комплексов по поводу «потерянного» бюста не испытывает:

«Открою секрет: когда ты жирная — сиськи тоже жирные. Когда ты стройная, то и сиськи стройные. Мне лично жирные сиськи не нравятся. Силиконовые нравятся, а жирные нет! Я пока силиконовые не хочу, хожу со стройными. С момента, как мы с вами познакомились, я была толще на 10 кг», — заявила блогер фолловерам.

«Очень красивая девушка, но я одна считаю что из неё делают пугало; Мне одному кажется что раньше она была лучше ?; что за ногти как у Гринча?; Мне кажется это анти сексуально, как жаба Аркадьевна из няньки, в серии где она в баре с такой же причёской есть 🤦‍♀; Настюш,как с такими ногтями жить?🌞; балдеж несусветный блин!!🤤❤️; не фигура а балдеж🤤💖; Куда грудь дела?Настюшка уже не та😂; Да блин, что на голове?😣; Раньше лучше. Аппетитная была..... аж самой нравилась; А вы груди свои нашли??😂; Наша Афродита 😻😻😻; Трусы то зачем на уши натянули...???; Трусы верности ?», - пишут пользователи.

До этого Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала фото с отдыха с Элджеем.

На кадрах Элджей был в шортах, кроссовках, шляпе и футболке. Музыкант присел на корточки, улыбался и закрыл глаза. На фоне можно увидеть Настю, которая подпрыгнула в футболке, шортах, бейсболке и кроссовках. Звезда в прыжке подняла руку и раздвинула ногу.

"Эй, как дела?", - подписала красотка.

Фанаты поставили более 400 тысяч лайков и написали комментарии:

"Невозможно не любить Ивлееву и Элджея", "Господи, ну вот как можно не любить этих милашек", "Муж и жена - одна сатана", "Реклама мерседес на фоне", "Когда муж и жена на одной волне", "Вы огонь ребята", "Фото очень крутое. Дела норм, но не так круто , как у вас , судя по лицам и локации", "Тут прям сплошные богачи собрались", "Божечки-кошечки! Ну просто мои зайки".

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