50-річний російський стриптизер Тарзан, який є чоловіком співачки Наташі Корольовій, здивував витівкою на природі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«....і з усієї округи люди приходили до нас, і з усіх навколишніх дахів зліталися Птахи....Краса то, яка...» ,- йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Тарзан прогулюється на природі, наспівуючи «під ніс» мотив з пісні. При цьому він дивно водить камерою, намагаючись показати краси природи.

View this post on Instagram

....и со всей округи люди приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетались птицы.... Красота то,какая...) #тарзан #тарзаншоу #осень #вальсбостон

Популярні новини зараз

Українка з 15-м розміром бюста показала розкіш у величезному декольте: "Чудова кішечка"

Вагітна Ельза Хоск з Voctoria's Secret скинула білизну і показала, як виглядає ідеал: "Сама досконалість"

Молода помічниця, яка народила від старого Петросяна, не витримала публічної прочуханки: "Зашкалює від таких..."

Бузова, яка психанула, зарядила ляпас партнеру в прямому ефірі: "Оля, тримайся!"
Показати ще

A post shared by Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official) on

Однак користувачі Мережі не могли що-небудь сказати, оскільки Сергій Глушко закрив можливість коментувати свої пости. Тим не менш, за кілька годин ролик переглянули майже десять тисяч осіб.

Як повідомлялося до цього, у вересні стало відомо про зраду Тарзана Наташі Корольової з 28-річною маловідомою актрисою Анастасією Шульженко. Дівчина, до того ж заявила, що вагітна від стриптизера.

Тарзан опублікував щиросерде зізнання у своєму Instagram, але, одумавшись, оперативно видалив відеозвернення.

Нагадаємо, що Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою: "як же низько впала ваша сім'я».

А ще Politeka писала, що спливла несподівана правда про Тарзана до знайомства з королевою: "у них з Наташею насправді...".

Також Politeka повідомляла, що Собчак жорстко провчила Тарзана після зради королевою, скандальні кадри: "Мужик чи ні...".