50-річний російський стриптизер Тарзан, який є чоловіком співачки Наташі Корольовій, здивував витівкою на природі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«....і з усієї округи люди приходили до нас, і з усіх навколишніх дахів зліталися Птахи....Краса то, яка...» ,- йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як Тарзан прогулюється на природі, наспівуючи «під ніс» мотив з пісні. При цьому він дивно водить камерою, намагаючись показати краси природи.

Однак користувачі Мережі не могли що-небудь сказати, оскільки Сергій Глушко закрив можливість коментувати свої пости. Тим не менш, за кілька годин ролик переглянули майже десять тисяч осіб.

Як повідомлялося до цього, у вересні стало відомо про зраду Тарзана Наташі Корольової з 28-річною маловідомою актрисою Анастасією Шульженко. Дівчина, до того ж заявила, що вагітна від стриптизера.

Тарзан опублікував щиросерде зізнання у своєму Instagram, але, одумавшись, оперативно видалив відеозвернення.

Нагадаємо, що Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою: "як же низько впала ваша сім'я».

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