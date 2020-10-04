50-летний российский стриптизер Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, удивил выходкой на сцене
Как передает Politeka.net, артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показал "кусочек" выступления из своего "Тарзан-шоу" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана, - ред.) предстал в широких светлых штанах, расклешенных снизу, синей рубашке с оранжевыми вставками и объемном серебристом плаще с малиновой подкладкой.
Артист, вооружившись микрофоном, и в окружении подтанцовки и подпевки исполнил песню "Баю-баюшки баю, не ложися на краю..." в новой интерпретации.
"Не могу я спать...", - тянул ноту Тарзан, а ему вторили "придет серенький волчок и укусит за бочок".
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В какой-то момент артист упал на колени и низко нагнулся, оперевшись ладонью о ступени, ведущие со сцены.
"Бременские музыканты. Колыбельная. ВСЕМ спокойной ночи!", - подписал забавные кадры звезда.
К сожалению, после случившегося скандала в семье и хлынувшей волны возмущений в сети, Глушко был вынужден закрыть возможность комментировать, поэтому данное видео осталось без откликов, зато получило, менее чем за полдня, около 20 000 лайков.
Напомним, в сентябре стало известно об измене Тарзана Наташе Королевой с 28-летней малоизвестной актрисов Анастасией Шульженко. Девушка, к тому же, заявила, что беременная от стриптизера.
Тарзан опубликовал чистосердечное признание в своем Инстаграм, но, одумавшись, оперативно удалил видеообращение.
Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой: «Как же низко пала ваша семья».
А еще Politeka писала, что всплыла неожиданная правда о Тарзане до знакомства с Королевой: "У них с Наташей на самом деле...".
Также Politeka сообщала, что Собчак жестко проучила Тарзана после измены Королевой, скандальные кадры: "Мужик или нет...".