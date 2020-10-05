50-летний российский стриптизер Тарзан, который является мужем певицы Наташи Королевой, удивил выходкой на природе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«....и со всей округи люди приходили к нам, и со всех окрестных крыш слетались птицы....Красота то, какая...», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как Тарзан прогуливается на природе, напевая «под нос» мотив из песни. При этом он странно водит камерой, стараясь показать красоты природы.

Однако пользователи сети не могли что-либо сказать, поскольку Сергей Глушко закрыл возможность комментировать свои посты. Тем не менее, за несколько часов ролик просмотрели почти десять тысяч человек.

Как сообщалось до этого, в сентябре стало известно об измене Тарзана Наташе Королевой с 28-летней малоизвестной актрисов Анастасией Шульженко. Девушка, к тому же, заявила, что беременная от стриптизера.

Тарзан опубликовал чистосердечное признание в своем Инстаграм, но, одумавшись, оперативно удалил видеообращение.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой: «Как же низко пала ваша семья».

А еще Politeka писала, что всплыла неожиданная правда о Тарзане до знакомства с Королевой: "У них с Наташей на самом деле...".

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