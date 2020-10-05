Популярна модель й зірка Victoria's Secret Алессандра Амбросіо похвалилася фігурою в Лавандовій сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Лаванда", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Амбросіо позує перед дзеркалом в Лавандовій сукні, ефектно демонструючи фігуру в різних позах.

На іншій фотографії красуня позує, спершись об стіну і заглядаючи в кадр. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Фантастична», «ти так круто виглядаєш", " Божественні форми. І сукня крута», «дуже мило виглядаєш», «краща», "ідеальна жінка", - пишуть вони.

До цього ми писали, що модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, порадувала появою разом з дочкою, Анею-Луїзою.

Зірка постійно публікує у своєму Instagram фото, зачаровуючи неймовірною красою. Цього разу красуня вирішила побалувати шанувальників не тільки своїм ніжним знімком, але і фотографією з дочкою.

На першому фото модель позувала на тлі заходу в рожевій сукні на тонких бретельках. Алессандра тримала в руках парфуми і закрила очі, ніби насолоджуючись їх ароматом.

Нагадаємо, що Алессандра Амбросіо в міні-бікіні влаштувала спекотні розваги на пляжі: «любов в повітрі».

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо здивувала видом в мокрому бікіні:"Поцілована сонцем".

Також Politeka інформувала, що Алессандра Амбросіо позбулася білизни, показавши літній кайф:"Дівчина у вогні".