Популярная модель Алессандра Амбросио, которая является звездой Victoria’s Secret, похвасталась формами в одном белье
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.
«Никогда еще не было лучше», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на фотографиях Амбросио позирует в эффектном белье, которое максимально подчеркивает ее и без того идеальную фигуру.
«Хочется на ней женится сразу», «вау, как горячо», «малышка, ты безупречна», - пишут ее поклонники.
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До этого мы писали, что модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, порадовала появлением вместе с дочерью, Аней-Луизой.
Звезда постоянно публикует в своем Инстаграм фото, завораживая невероятной красотой. В этот раз красотка решила побаловать поклонников не только своим нежным снимком, но и фотографией с дочерью.
На первом фото модель позировала на фоне заката в розовом платье на тонких бретельках. Алессандра держала в руках духи и закрыла глаза, будто наслаждаясь их ароматом.
Красивый макияж сделал кожу свежей и сияющей. Образ завершали различные украшения.
Напомним, что Алессандра Амбросио в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже: «Любовь в воздухе».
Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио изумила видом в мокром бикини: "Поцелованная солнцем".
Также Politeka информировала, что Алессандра Амбросио избавилась от белья, показав летний кайф: "Девушка в огне".