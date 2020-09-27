Популярная модель Алессандра Амбросио, которая является звездой Victoria’s Secret, похвасталась формами в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Никогда еще не было лучше», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографиях Амбросио позирует в эффектном белье, которое максимально подчеркивает ее и без того идеальную фигуру.

«Хочется на ней женится сразу», «вау, как горячо», «малышка, ты безупречна», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, порадовала появлением вместе с дочерью, Аней-Луизой.

Звезда постоянно публикует в своем Инстаграм фото, завораживая невероятной красотой. В этот раз красотка решила побаловать поклонников не только своим нежным снимком, но и фотографией с дочерью.

На первом фото модель позировала на фоне заката в розовом платье на тонких бретельках. Алессандра держала в руках духи и закрыла глаза, будто наслаждаясь их ароматом.

Красивый макияж сделал кожу свежей и сияющей. Образ завершали различные украшения.

Напомним, что Алессандра Амбросио в мини-бикини устроила жаркие развлечения на пляже: «Любовь в воздухе».

Как ранее сообщала Politeka, Алессандра Амбросио изумила видом в мокром бикини: "Поцелованная солнцем".

Также Politeka информировала, что Алессандра Амбросио избавилась от белья, показав летний кайф: "Девушка в огне".