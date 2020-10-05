Популярна українська ведуча "Х-фактора" Даша Трегубова похвалилася красою, вбравшись в латексний наряд

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Доброї ночі", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Трегубова позує в латексній сукні і мереживній білизні, ефектно при цьому дивлячись в кадр. Особливої пікантності знімку надала розпатлана зачіска знаменитості.

Однак шанувальників Трегубова позбавила можливості що-небудь сказати, поділившись знімком у себе в Сторіс.

До цього ми писали, що Даша Трегубова показала себе в одному халаті і пояснила причину

Як з'ясувалося, Трегубова вирішила відпочити від роботи та інших стресів, влаштувавши собі день релаксу в заміському клубі. Вона розповіла, що там її чекають аюрведичні процедури і йога.

"Найближчі 24 години на всіх фото я буду в халаті або купальнику - і швидше за все лежачи)», - похвалилася ведуча.

На доказ вона поділилася знімками, на яких лежить на ліжку в білому халаті. Ще на одному знімку Трегубова позує в червоному купальнику без лямок. Примітно, що на знімках можна помітити, що ведуча фотографується без макіяжу.

Нагадавши, суддя Х-фактора в купальнику показала ефектну позу і вразила довжиною ніг: "Стройняшка!".

Як повідомляла Politeka, ведуча "Х-фактора «Трегубова в екстра-міні спокусила позою:»До мурашок".

Також Politeka писала, що ведуча "Х-фактора" Даша Трегубова полонила жіночним чином в білому: в таку легко закохатися.