Популярна українська ведуча "Х-фактора" Даша Трегубова похвалилася красою, вбравшись в латексний наряд
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Доброї ночі", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на фотографії Трегубова позує в латексній сукні і мереживній білизні, ефектно при цьому дивлячись в кадр. Особливої пікантності знімку надала розпатлана зачіска знаменитості.
Однак шанувальників Трегубова позбавила можливості що-небудь сказати, поділившись знімком у себе в Сторіс.
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До цього ми писали, що Даша Трегубова показала себе в одному халаті і пояснила причину
Як з'ясувалося, Трегубова вирішила відпочити від роботи та інших стресів, влаштувавши собі день релаксу в заміському клубі. Вона розповіла, що там її чекають аюрведичні процедури і йога.
"Найближчі 24 години на всіх фото я буду в халаті або купальнику - і швидше за все лежачи)», - похвалилася ведуча.
На доказ вона поділилася знімками, на яких лежить на ліжку в білому халаті. Ще на одному знімку Трегубова позує в червоному купальнику без лямок. Примітно, що на знімках можна помітити, що ведуча фотографується без макіяжу.
Нагадавши, суддя Х-фактора в купальнику показала ефектну позу і вразила довжиною ніг: "Стройняшка!".
Як повідомляла Politeka, ведуча "Х-фактора «Трегубова в екстра-міні спокусила позою:»До мурашок".
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