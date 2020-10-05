Популярная украинская ведущая «Х-фактора» Даша Трегубова похвасталась красотой, нарядившись в латексный наряд

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Хорошей ночи», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии Трегубова позирует в латексном платье и кружевном белье, эффектно при этом смотря в кадр. Особенной пикантности снимку придала растрепанная прическа знаменитости.

Однако поклонников Трегубова лишила возможности что-либо сказать, поделившись снимком у себя в Сторис.

До этого мы писали, что Даша Трегубова показала себя в одном халате и объяснила причину

Как выяснилось, Трегубова решила отдохнуть от работы и прочих стрессов, устроив себе день релакса в загородном клубе. Она рассказала, что там ее ждут аюрведические процедуры и йога.

«Ближайшие 24 часа на всех фото я буду в халате или купальнике - и скорее всего лёжа)», - похвасталась ведущая.

В доказательство она поделилась снимками, на которых лежит на кровати в белом халате. Еще на одном снимке Трегубова позирует в красном купальнике без лямок. Примечательно, что на снимках можно заметить, что ведущая фотографируется без макияжа.

Напомним, судья Х-фактора в купальнике показала эффектную позу и впечатлила длиной ног: "Стройняшка!".

Как сообщала Politeka, ведущая «Х-фактора» Трегубова в экстра-мини соблазнила позой: «До мурашек».

Также Politeka писала, что ведущая «Х-фактора» Даша Трегубова пленила женственным образом в белом: в такую легко влюбиться.