Популярная украинская ведущая «Х-фактора» Даша Трегубова похвасталась красотой, нарядившись в латексный наряд
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Хорошей ночи», - коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на фотографии Трегубова позирует в латексном платье и кружевном белье, эффектно при этом смотря в кадр. Особенной пикантности снимку придала растрепанная прическа знаменитости.
Однако поклонников Трегубова лишила возможности что-либо сказать, поделившись снимком у себя в Сторис.
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До этого мы писали, что Даша Трегубова показала себя в одном халате и объяснила причину
Как выяснилось, Трегубова решила отдохнуть от работы и прочих стрессов, устроив себе день релакса в загородном клубе. Она рассказала, что там ее ждут аюрведические процедуры и йога.
«Ближайшие 24 часа на всех фото я буду в халате или купальнике - и скорее всего лёжа)», - похвасталась ведущая.
В доказательство она поделилась снимками, на которых лежит на кровати в белом халате. Еще на одном снимке Трегубова позирует в красном купальнике без лямок. Примечательно, что на снимках можно заметить, что ведущая фотографируется без макияжа.
Напомним, судья Х-фактора в купальнике показала эффектную позу и впечатлила длиной ног: "Стройняшка!".
Как сообщала Politeka, ведущая «Х-фактора» Трегубова в экстра-мини соблазнила позой: «До мурашек».
Также Politeka писала, что ведущая «Х-фактора» Даша Трегубова пленила женственным образом в белом: в такую легко влюбиться.