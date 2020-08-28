Украинская актриса, ведущая «Х-фактора» Даша Трегубова показала себя без прикрас

Как передает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Женщина сидела за столом в нежном белом платье. Ее белокурые волосы были небрежно зачесаны набок. Красотка держала в руках телефон и тянулась к тарелкам. Стоит отметить, что на лице Трегубовой не было ни капли макияжа. Девушка немного прищурилась, поэтому ее глаз почти не было видно. Несмотря на это, она выглядела очень женственно и нежно, что вызвало восторг у ее поклонников.

«Неделя в релаксе и без мейка)», - подписала фото Трегубова.

За час пост артистки собрал более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красивейшая», «Любим тебя, какая бы ты не была», «Но тушь есть 😂😂😂 И не только тушь 😉», «Милашка», «Классная», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Даша Трегубова поделилась кадром из фильма, в котором снялась. Актриса отметила, что снялась в эзотерическом детективе, который уже получил множество наград на международных фестивалях.

«Наш фильм Сторонній получился страшно красивым и красиво страшным. Я уже сбилась со счета, сколько наград на международных фестивалях в США, Канаде, Колумбии и Японии он получил», - отметила красотка.

Напомним, что Трегубова прикрыла грудь платком и выгнулась в пикантной позе: «все сделано гениально».

Как сообщала Politeka, Трегубова в экстра-мини соблазнила позой: «До мурашек».

Также Politeka писала, что Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!».