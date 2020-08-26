Певица и член жюри третьего сезона шоу «Х-Фактор» Ирина Дубцова похвасталась прекрасной фигурой на отдыхе
Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала кадры из заграничного курорта на своей странице в "Инстаграм". На них видно, что Ирина Дубцова много купается, красуясь перед другими отдыхающими в разных купальниках.
Так на одном из фото девушка позирует у бассейна в белом боди, она повернулась к камере в профиль, показав идеальную талию и стройные ноги. Она также приняла эффектную позу, вытянувшись на носочках и вытянув одну руку вверх. Курортный образ красотки довершила кремовая шляпа и солнцезащитные очки. На заднем плане возвышаются пальмы и другая растительность, придавая снимку дополнительных красок.
Ирина Дубцова также опубликовала видео, в котором нежится на пляже. Она сменила купальник на ярко-желтую модель с завязками на шее и показала грудь крупным планом. В кадр также попали ножки, которые звезда слегка подогнула под себя. В описании Ирина призналась, что получила такое тело благодаря пластическому хирургу.
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Пользователи социальной сети обратили внимание, что Дубцова похудела, и многим новая внешность певицы пришлась по вкусу:
"Фигурка супер 👏"; "Обалденная фигурка! Ирина 🔥"; "Доброе утро 😘 фигура отпад 🤗"; "Стройняшка"; "Ну красотка же 🔥🔥🔥"; "Как всегда - неотразима.❤️❤️❤️"; "Фигура огонь 👍🏼 и вообще вы вся огонь 🤩"; "Какая стройненькая умничка,спорт это дело!"; "Яркая и солнечная красотка 😍👍🔥🔥🔥💛💚♥️☀️"; "Какая красота😍😍😍😍Почему бы и нет👍👍👍👍👍👍👍👍 Живём один раз! Надо любить и себя тоже😘😘😘😘😘😘".
Напомним, звезда шоу «Х-Фактор» поразила странным лицом: «Не узнать».
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