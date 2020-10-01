Известная украинская актриса и ведущая «Х-Фактора» Даша Трегубова показала себя в одном халате и объяснила причину

Красотка поделилась новыми фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Как выяснилось, Трегубова решила отдохнуть от работы и прочих стрессов, устроив себе день релакса в загородном клубе. Она рассказала, что там ее ждут аюрведические процедуры и йога.

«Ближайшие 24 часа на всех фото я буду в халате или купальнике - и скорее всего лёжа)», - похвасталась ведущая.

В доказательство она поделилась снимками, на которых лежит на кровати в белом халате. Еще на одном снимке Трегубова позирует в красном купальнике без лямок. Примечательно, что на снимках можно заметить, что ведущая фотографируется без макияжа.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Хорошего Вам отдыха, и подзарядки до 1000%», «Приятного вечера», «Поздравляем и желаем хорошего отдыха», «Права! Октябрь начинается с халатно купального дня! А можно продлить? Отличного отдыха!», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Трегубова опубликовала фото, на котором сидела за столом в нежном белом платье. Ее белокурые волосы были небрежно зачесаны набок. Красотка держала в руках телефон и тянулась к тарелкам.

Стоит отметить, что на лице Трегубовой не было ни капли макияжа. Девушка немного прищурилась, поэтому ее глаз почти не было видно. Несмотря на это, она выглядела очень женственно и нежно, что вызвало восторг у ее поклонников.

«Неделя в релаксе и без мейка)», - подписала фото Трегубова.

Напомним, судья Х-фактора в купальнике показала эффектную позу и впечатлила длиной ног: "Стройняшка!".

Как сообщала Politeka, ведущая «Х-фактора» Трегубова в экстра-мини соблазнила позой: «До мурашек».

Также Politeka писала, что ведущая «Х-фактора» Даша Трегубова пленила женственным образом в белом: в такую легко влюбиться.